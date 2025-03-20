Бизнес-омбудсмен рассказал о демпинге на рынке охраны школ

Бизнес-омбудсмен Ярославской области Альфир Бакиров выразил недовольство качеством охраны в школах и детских садах региона. По его словам, на торгах по выбору частных охранных предприятий (ЧОП) для этих учреждений участвуют компании из других регионов, которые демпингуют, чтобы войти на ярославский рынок. Об этом господин Бакиров написал в своем Telegram-канале.

«В регионе по-прежнему сохраняется ситуация, когда на конкурсные процедуры по этим услугам приходят с демпинговыми ценами представители охранных компаний из других регионов. В результате страдает качество охраны и обеспечения безопасности детских образовательных учреждений»,— заявил господин Бакиров.

Он добавил, что привлечь к ответственности такие компании сложно, так как у них нет филиалов в Ярославской области, а налоги от их деятельности поступают не в областной бюджет. По данным издания Yarnews, контракты с социальными учреждениями региона получали ЧОПы из Санкт-Петербурга, Люберец, Орла и Ростова-на-Дону.

Альфир Бакиров обсудил эту проблему с министерством конкурентной политики, которое организует торги. Однако о принятых решениях пока не сообщается.

Антон Голицын