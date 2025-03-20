Прокуратура добилась продления инвалидности пожилому астраханцу

В Астраханской области мужчине продлили инвалидность благодаря вмешательству прокуратуры. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

В ходе проверки прокуратура Советского района Астрахани выяснила, что в 2022 году 86-летний местный житель получил инвалидность первой группы сроком на два года из-за перенесенного заболевания. Как только этот срок истек, мужчина попросил ГБУЗ АО «Городская поликлиника 1» продлить группу инвалидности.

У астраханца сохранились нарушения функций организма, но долгое время лечебное учреждение не направляло его документы на переосвидетельствование. Прокуратура района внесла представление главврачу ГБУЗ АО «Городская поликлиника 1». После этого специалисты провели медико-социальную экспертизу, мужчине продлили первую группу инвалидности, его направили на реабилитацию.

Павел Фролов