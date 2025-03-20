Краевой арбитраж арестовал ТЦ в центре Перми

Арбитражный суд Пермского края наложил обеспечительные меры в отношении двухэтажного капитального сооружения по адресу: ул. Луначарского, 94. Решение было принято 14 марта. С требованием о принятии мер обратилась администрация Ленинского района, которая просит запретить владельцу объекта недвижимости Константину Субботину любым способом распоряжаться данным имуществом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яндекс.Карты Фото: Яндекс.Карты

«Заявление об обеспечении иска мотивировано тем, что в случае отчуждения права собственности на объект недвижимого имущества, в отношении которого возник спор, с учетом предмета спора непринятие мер по обеспечению иска может затруднить исполнение решения суда»,— сообщается в решении суда.

Напомним, в начале марта администрация Ленинского района Перми обратилась в суд к бизнесмену Константину Субботину (ИП зарегистрирован в Удмуртии). В суде мэрия требует признать самовольной постройкой двухэтажное здание по ул. Луначарского, 94а, и демонтировать его. Указанное сооружение расположено на участке жилого многоквартирного дома по ул. Луначарского, 94, площадью 9 тыс. кв. м, рядом с парковкой у ТЦ «Универсам» (ул. Борчанинова, 13). Здание используется как торговый центр: в нем расположено семь точек по продаже товаров и услуг.