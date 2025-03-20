Подмосковная компания заплатит миллион за подкуп энергетиков в Угличе

В Угличе суд оштрафовал организацию на 1 млн руб. за коррупционное правонарушение, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Проверка прокуратуры показала, что в 2019 году заместитель директора ООО «Метатэкс-маркет» передал представителю энергоснабжающей компании 200 тыс. руб. за подключение к электрическим сетям.

Прокуратура возбудила дело по части 1 статьи 19.28 Кодекса об административных правонарушениях РФ (Незаконное вознаграждение от имени юридического лица). Мировой суд назначил организации штраф в размере 1 млн руб. ООО «Метатэкс-маркет», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Сергиевом Посаде Московской области, основным видом деятельности является производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства.

Кроме того, было возбуждено уголовное дело в отношении получателя коммерческого подкупа, однако его прекратили в связи с деятельным раскаянием.

Антон Голицын