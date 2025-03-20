19 марта на дорогах Казани в четырех ДТП пострадали пять человек

За минувшие сутки на дорогах Казани зарегистрировали четыре ДТП, в которых пострадали пять человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция Казани.

В двух случаях водители сбили пешеходов: один переходил дорогу в неположенном месте (при наличии тротуара), второй случай — наезд автомобиля, ехавшего по тротуару. Два столкновения транспортных средств произошли при проезде перекрестков на запрещающий сигнал светофора.

Всего за сутки поступили 199 сообщений о ДТП, 32 из которых — с материальным ущербом. Кроме того, было задержано 7 водителей в состоянии алкогольного опьянения, еще 3 — без водительских прав.

В отделение полиции было доставлено 4 человека по подозрению в совершении преступлений.

Артём Дергунов