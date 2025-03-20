Объем привлеченных инвестиций в Томской области вырос на четверть

По итогам 2024 года в экономику Томской области инвестировано 185,1 млрд руб., что на 24,6% больше, чем годом ранее. Темп роста объема инвестиций в сопоставимых ценах составил 109,9%, что на 2,5% больше, чем средний показатель по стране. Такие данные приводит администрация региона.

Наиболее активно в прошлом году бизнес вкладывал в обрабатывающие производства, доля которых в структуре инвестиций в основной капитал достигла 28,4%. По сравнению с показателями 2023 года, инвестиции в обрабатывающую промышленность в прошлом году выросли на 14,1 млрд руб., до 46,5 млрд руб. Крупные проекты модернизации и расширения производств в 2024 году реализовали НПФ «Микран», НПЦ «Полюс», ТЭТА, ТИЗ, Интергласс, НИИПП и ТЗРО.

По словам вице-губернатора Томской области по промышленности, инвестиционной политике и имущественным отношениям Василия Потемкина, в регионе сформировалась позитивная тенденция по переходу от сырьевой экономики к обрабатывающей.

Среди значимых для региона инвестпроектов, которые находятся на этапе реализации, власти отметили строительство опытно-демонстрационного энергокомплекса с реактором на быстрых нейтронах «Брест-ОД-300, строительство молочно-товарного комплекса ООО «Большедороховское молоко», расширение добычи полезных ископаемых компаниями «Газпромнефть-Восток», «Газпром добыча Томск», «Томскнефть», а также создание лесоперерабатывающих мощностей ООО «Сибирь лес», ООО «Лес-экспорт», ООО «Монолит-строй».

Михаил Кичанов