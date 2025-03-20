В феврале объем автокредитования в Башкирии сократился на 8%

По данным кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в Башкирии в феврале было выдано 2,38 тыс. автокредитов. По сравнению с январем их количество сократилось на 8%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В целом по стране снижение составило 6,2%.

Наибольшее количество автокредитов в регионах России в феврале было выдано в Москве (3,38 тыс. ед.), Московской области (3,06 тыс. ед.), Татарстане (3,06 тыс. ед.), Краснодарском крае (2,52 тыс. ед.) и Санкт-Петербурге (2,43 тыс. ед.).

Наибольшее снижение среди 30 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования зафиксировано в Ростовской области (-17,6%), Ставропольском (-14,5%) и Краснодарском (-14,2%) краях, а также в Москве (-10,8%) и Московской области (-10,3%).

Олег Вахитов