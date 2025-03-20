На поставку подержанных трамваев из Москвы в Уфу потратят еще 11 млн рублей

МУП «Управление инфраструктурой транспорта Уфы» (УИТ) на конкурсе 28 марта выберет компанию для транспортировки 21 трамвайного вагона модели 71-414 автомобильным транспортом из Москвы в Уфу, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 11,2 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Подержанные вагоны массой 34 тонны и длиной более 26 м должны быть доставлены из трамвайного депо в Москве на улице Твардовского в депо №1 имени Зорина в Уфе на улице Хадии Давлетшиной.

В августе 2024 года УИТ заключило контракт на перевозку 20 трамвайных вагонов из Москвы с ООО «Лайфтранс». Компания предложила исполнить контракт начальной ценой 11,7 млн руб. за 8,74 млн руб.

Всего в Уфу из Москвы должны поступить 69 трамваев: власти столицы страны отдают их бесплатно. На сегодня доставлены 22 вагона. Часть из них курсируют по маршруту №5.

Майя Иванова