Волейболисты «Локомотива» и «Кузбасса» уступили в первых матчах четвертьфинала

Сибирские клубы проиграли первые четвертьфинальные матчи мужской российской волейбольной PARI Суперлиги. Игры с участием новосибирского «Локомотива» и кемеровского «Кузбасса» прошли 19 марта.

Железнодорожники на своей площадке уступили санкт-петербургскому «Зениту» со счетом 2:3 (18:25, 16:25, 25:19, 25:22, 9:15). «Кузбасс», в свою очередь, проиграл в столице Татарстана «Зениту-Казань» 0:3 (22:25, 20:25, 21:25).

Ответные матчи состоятся 23 марта. Серии идут до двух побед.

Валерий Лавский