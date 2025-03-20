Хабаровчанина осудили на 13 лет за финансирование ВСУ

Хабаровский краевой суд признал местного жителя виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов региона. 56-летнего фигуранта приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к штрафу в 300 тыс. руб.

В суде установили, что в июле—сентябре 2022 года подсудимый переводил своей дочери, проживающей на Украине, деньги через криптовалютные платформы. Часть этих средств по его указанию она направила в благотворительный фонд иностранной организации, которая использовала суммы для финансовой поддержки и материально-технического обеспечения украинских вооруженных формирований.

Эрнест Филипповский, Хабаровск