Один человек погиб при пожаре в хостеле на востоке Москвы

При пожаре в хостеле на Амурской улице в Москве погиб один человек и один пострадал, сообщила пресс-служба МЧС столицы. По информации ведомства, возгорание личных вещей и мебели произошло на втором этаже административного здания. С третьего этажа сотрудники МЧС спасли пятерых человек. Пожар ликвидировали на площади 20 кв. м.

По факту возгорания СКР по Москве начал доследственную проверку. Сейчас следователи столичного СКР работают на месте происшествия и проводят проверочные мероприятия.

Как пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы Москвы, пожар произошел в доме 17 на улице Амурской. Самостоятельно из здания эвакуировались 12 человек, один из них обратился за медицинской помощью.