Сбросивший со скалы кошку в Крыму петербуржец отправлен в медучреждение
Уроженец Санкт-Петербурга, сбросивший кошку Мусю с обрыва Ласточкиного гнезда в Крыму, помещен в специализированное медицинское учреждение. В отношении 24-летнего туриста возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными), сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.
Фото: t.me / vet_yalta
Сейчас продолжаются следственные мероприятия. Проводится проверка для установления всех обстоятельств происшествия, по результатам которой будут приняты меры.
Кошку Мусю, выброшенную с обрыва Ласточкиного гнезда 23 февраля, нашли среди камней после трехдневной спасательной операции. Сотрудники туристического объекта выражали сомнение в благополучном исходе поисков.
Полиция задержала подозреваемого на следующий день после инцидента. Специалисты в области психологии анализируют мотивы фигуранта.