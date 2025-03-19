Сбросивший со скалы кошку в Крыму петербуржец отправлен в медучреждение

Уроженец Санкт-Петербурга, сбросивший кошку Мусю с обрыва Ласточкиного гнезда в Крыму, помещен в специализированное медицинское учреждение. В отношении 24-летнего туриста возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными), сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: t.me / vet_yalta Фото: t.me / vet_yalta

Сейчас продолжаются следственные мероприятия. Проводится проверка для установления всех обстоятельств происшествия, по результатам которой будут приняты меры.

Кошку Мусю, выброшенную с обрыва Ласточкиного гнезда 23 февраля, нашли среди камней после трехдневной спасательной операции. Сотрудники туристического объекта выражали сомнение в благополучном исходе поисков.

Полиция задержала подозреваемого на следующий день после инцидента. Специалисты в области психологии анализируют мотивы фигуранта.

Анна Гречко