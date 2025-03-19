Двухлетний мальчик погиб после падения из окна 8 этажа дома в Ростове

В Ростове-на-Дону следователи начали расследование смерти двухлетнего мальчика, упавшего из окна восьмого этажа многоэтажного дома, сообщили в Следственном комитете России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК России по Ростовской области Фото: СУ СК России по Ростовской области

Инцидент произошел в Ворошиловском районе города. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для осмотра и сбора информации.

Следователи проводят необходимые мероприятия, включая допросы свидетелей и изучение обстоятельств трагедии. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Сотрудники прокуратуры региона проводят проверку по факту гибели ребенка.

«Прокуратурой организована проверка, в том числе полноты выполнения родителями мальчика своих обязанностей, а также реализации полномочий органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.

Тат Гаспарян