Двухлетний мальчик погиб после падения из окна 8 этажа дома в Ростове
В Ростове-на-Дону следователи начали расследование смерти двухлетнего мальчика, упавшего из окна восьмого этажа многоэтажного дома, сообщили в Следственном комитете России по Ростовской области.
Фото: СУ СК России по Ростовской области
Инцидент произошел в Ворошиловском районе города. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа для осмотра и сбора информации.
Следователи проводят необходимые мероприятия, включая допросы свидетелей и изучение обстоятельств трагедии. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
Сотрудники прокуратуры региона проводят проверку по факту гибели ребенка.
«Прокуратурой организована проверка, в том числе полноты выполнения родителями мальчика своих обязанностей, а также реализации полномочий органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,— говорится в сообщении надзорного ведомства.