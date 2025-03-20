Суд удовлетворил иск ярославской компании к фирме из Польши

Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск ООО «Шинтрейд Ярославль» к польскому предприятию Firma «Dawmac» Beata Weglarska о взыскании задолженности. Об этом говорится в опубликованном решении суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Истец требовал 12 660 долларов США за поставленный товар, а также возмещения расходов на переводчика и почтовые издержки. ООО «Шинтрейд Ярославль» поставило товары польской компании, которые та должна была оплатить до июня и ноября 2022 года. Однако оплаты в указанные сроки не последовало. Претензия истца, направленная в Польшу, осталась без ответа.

Ответчик в суд не явился. Ярославский арбитражный суд уведомил Firma «Dawmac» Beata Weglarska о процессе через Министерство юстиции РФ, но поручение не было исполнено из-за приостановки почтового сообщения с Польшей. Истец также направил документы о процессе по электронной почте. Суд решил, что может вынести решение несмотря на отсутствие подтверждения доставки документов, так как истек достаточный для этого срок.

«Учитывая, что требования истца подтверждены материалами дела, основаны на законе, суд полагает, что исковые требования заявлены обоснованно и подлежат удовлетворению в полном объеме»,— говорится в решении суда.

Согласно решению суда, польская компания должна будет вернуть долг в рублевом эквиваленте по курсу на день платежа. Исполнительный лист будет выдан после вступления решения в законную силу.

Антон Голицын