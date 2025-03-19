Часть дорог будет перекрыта в Ростове с 3 апреля

В Ростове-на-Дону из-за ремонтных работ с 3 апреля будет перекрыта часть автомобильных магистралей, сообщает департамент транспорта и автомобильных дорог.

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Так, в начале месяца, из-за ремонта канализационных сетей будут введены временные ограничения движения по проспекту 40-летия Победы (участок возле дома № 314 будет закрыт до 29 августа).

Помимо этого, с 3 апреля и до середины лета, по 15 июля, будет приостановлена пропускная способность автодорог: на улице Панова (от Образцовой до Менжинского), на улице Нансена (от Мечникова до Театрального проспекта), на улице Нансена (между Шеболдаева и переулком Дальним), на улице Новаторов (от проспекта Ленина до дома № 7А) и переулке Грибоедова (между улицами Социалистической и Нижнебульварной).

Кроме того, с 11 апреля перекроют часть дороги на проспекте Космонавтов,- пояснили в ведомстве.

Ограничения будут действовать до июля.

Валентина Любашенко