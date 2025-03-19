Воронежские власти могут изменить порядок выдачи льготных земельных участков

Воронежская облдума завтра, 20 марта, рассмотрит изменения в местный закон о земельных отношениях. Власти намерены изменить порядок выдачи бесплатных земельных участков многодетным семьям и участникам специальной военной операции. Согласно проекту, опубликованному на сайте министерства имущественных и земельных отношений, губернатор Александр Гусев предложил исключить процедуру предварительного согласования земельных участков, не внесенных в специальный перечень.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сейчас льготникам бесплатно предоставляют земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и включенные в утверждаемый властями перечень. При этом закон предусматривает возможность обратиться с заявлением о предварительном согласовании предоставления земельного участка, не включенного в перечень.

В пояснительной записке к законопроекту, который отменяет возможность предварительного согласования, указывается, что земельные участки, формируемые многодетными гражданами самостоятельно, в ряде случаев не имеют подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, а подготовка схемы идет с нарушением градостроительных норм и правил землепользования и застройки. «Таким образом, из сложившейся практики региона, предварительное согласование не способствует улучшению многодетным гражданином жилищных условий»,— сказано в пояснительной записке.

Также законопроект «в целях сокращения случаев злоупотребления» предлагает ввести «ценз оседлости» при постановке многодетных граждан на учет для получения бесплатной земли. Так он предусматривает условие обязательного проживания на территории Воронежской области не менее трех лет.

По данным «Ъ-Черноземье», основанием для изменения законодательства областными властями стал протест областной прокуратуры.

Сергей Толмачев