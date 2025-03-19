«Парма» обыграла МБА-МАИ

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Парма» на своем паркете обыграла московский клуб МБА-МАИ. Встреча проходила в упорной борьбе до самого конца и завершилась победой пермской команды со счетом 90:86.

Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Гарретт Нэвелс и Ройс Хэмм, набравшие по 20 очков.

«Парма» одержала 16-ю победу в 37 матчах и занимает 7-е место в таблице. 29 марта подопечным Евгения Пашутина предстоит встретиться в домашней игре с «Самарой».