Спасатели МЧС обследовали с воздуха 3 км пляжей Анапы
Специалисты МЧС России 19 марта провели обследование 3 км пляжей села Витязево и пос. Джемете с использованием квадрокоптеров. При обнаружении в воде участков с потенциальным загрязнением мазутом их отмечают на карте для последующего проведения водолазных работ, сообщает оперштаб Краснодарского края.
Фото: Александр Черных, Коммерсантъ
По данным ведомства, применение беспилотников затрудняет сильный ветер, который наблюдается на курорте с начала текущей недели. Общая территория мониторинга охватывает 265 км побережья — от Анапы в направлении Темрюкского района до пос. Мысхако в Новороссийске.
Представители МЧС подчеркнули, что аэромониторинг акватории проводится на регулярной основе.
Загрязнение побережья Кубани нефтепродуктами произошло после крушения в Керченском проливе двух танкеров «Волгонефть» во время шторма 15 декабря 2024 года. Выброс мазута на прибрежную полосу произошел на протяжении 54 км в Анапе и в Темрюкском районе.