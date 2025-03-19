Спасатели МЧС обследовали с воздуха 3 км пляжей Анапы

Специалисты МЧС России 19 марта провели обследование 3 км пляжей села Витязево и пос. Джемете с использованием квадрокоптеров. При обнаружении в воде участков с потенциальным загрязнением мазутом их отмечают на карте для последующего проведения водолазных работ, сообщает оперштаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Черных, Коммерсантъ Фото: Александр Черных, Коммерсантъ

По данным ведомства, применение беспилотников затрудняет сильный ветер, который наблюдается на курорте с начала текущей недели. Общая территория мониторинга охватывает 265 км побережья — от Анапы в направлении Темрюкского района до пос. Мысхако в Новороссийске.

Представители МЧС подчеркнули, что аэромониторинг акватории проводится на регулярной основе.

Загрязнение побережья Кубани нефтепродуктами произошло после крушения в Керченском проливе двух танкеров «Волгонефть» во время шторма 15 декабря 2024 года. Выброс мазута на прибрежную полосу произошел на протяжении 54 км в Анапе и в Темрюкском районе.

Анна Гречко