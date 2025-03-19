В ДТП в Волгоградской области пострадали двухлетние пассажирки иномарки

Прокуратура Волгоградской области взял на контроль ход процессуальной проверки в связи с дорожной аварией в Новониколаевском районе с двумя пострадавшими маленькими девочками. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Согласно предварительным сведениям, ДТП произошло в 07:28 сегодня, в среду, на 9-м км автодороги «р.п. Новониколаевский — п. Мирный». Участниками аварии стали автомобили «Киа» и «ВАЗ-212114». За рулем первого находилась 29-летняя женщина, второго — 42-летний мужчина.

В результате ДТП в лечебное учреждение отвезли двух двухлетних дочерей водителя иномарки, а также водителя и 25-летнего пассажира отечественного внедорожника. Надзорное ведомство проверит законность принятого по итогам проверки решения.

Павел Фролов