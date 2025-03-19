Краснодарский край лидирует по ESG-проектам на юге России

Краснодарский край стал лидером по объему проектов ответственного финансирования на юге России с показателем 212 млрд руб. Общий портфель Юго-Западного банка Сбербанка превысил 239 млрд руб, сообщает пресс-служба финансовой организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В пятерку регионов-лидеров также вошли Ростовская область (11 млрд руб), Ставропольский край (9 млрд руб), Дагестан (4 млрд руб) и Северная Осетия-Алания (более 1 млрд руб).

Председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников отметил: «На сегодня уже пятая часть южного кредитного портфеля банка реализуется на принципах ответственного финансирования. Отдельно отмечу вклад Краснодарского края и Адыгеи, показавших суммарный рост за год более чем 120 млрд руб».

По словам господина Песенникова, банк продолжает работать над десятками бизнес-проектов в сфере ответственного финансирования и прогнозирует высокий потенциал роста в 2025 году на Северном Кавказе, в Калмыкии, Крыму и в исторических регионах России.

Ответственное финансирование (концепция ESG) представляет собой свод правил ведения бизнеса для устойчивого развития. Принципы включают заботу об экологии, ответственное отношение к сотрудникам и клиентам, прозрачность работы компании и участие в благотворительных и экологических инициативах.

Анна Гречко