В Татарстане 137,8 млн рублей выделят на строительство и ремонт систем водоснабжения

На строительство и реконструкцию систем водоснабжения в муниципальных районах Татарстана направят почти 137,8 млн руб. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Работы планируется провести в селах Апастовского, Дрожжановского и Тетюшского районов. Также в Буинском районе проведут реконструкцию действующей системы водоснабжения.

Заказчиком выступает ГБУ «Современные энергосберегающие технологии и инженерные коммуникации». Средства выделят из бюджета республики. Работы должны быть завершены до 31 декабря 2025 года.

Дарья Сайфиева