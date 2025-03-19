В Курской области при атаке украинского беспилотника ранены два человека

Вооруженные силы Украины с помощью беспилотника атаковали село Мокрушино в Беловском районе Курской области. Как сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в своем Telegram-канале, ранения в результате удара получили 44-летний местный житель и 51-летняя жительница. Их госпитализировали.

Ранее сегодня, 19 марта, в Хомутовском районе Курской области украинский дрон атаковал здание местной районной больницы. Никто в результате удара не пострадал. В здании повреждены фасад и окна. Вчера БПЛА повредил школу в деревне Рыжевка Рыльского района. Там также никто не пострадал. В другом приграничном районе — Суджанском — из-за атаки FPV-дрона ранения получили четыре человека.

В соседней с Курской Белгородской области за прошедшие сутки в результате атак со стороны Украины погиб один человек, пятеро получили ранения. Российские военнослужащие отразили попытки вторжения в регион.

Сергей Толмачев, Воронеж