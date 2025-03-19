Кубань в 1,5 раза увеличила отгрузку лекарств в начале 2025 года

Краснодарский край увеличил объем отгрузки лекарственных препаратов в 1,5 раза за январь 2025 года, а производство фармацевтической продукции выросло на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев, сообщает пресс-служба администрации региона.

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По словам главы Кубани, сегодня препараты и специальные медицинские материалы выпускают более десяти предприятий края. Вместе с тем, организации увеличивают масштаб и ассортимент.

На рост показателей существенно повлияла деятельность компании из Крымского района, расширившего мощности при поддержке региона. Там начали производство препаратов-дженериков в различных формах — твердые, жидкие, мягкие и спреи.

В целом на территории Краснодарского края изготавливают инфузионные растворы, «Анальгин», «Папаверин» и другие лекарственные препараты, аскорбиновую кислоту, глюкозу, кальция глюконат, а также калия, кальция и натрия хлорид. Помимо этого, выпускают йодосодержащие препараты, фиточаи, БАДы, материалы для медицинских целей от бинтов до хирургических перчаток.

Кубань готовит к запуску новые производства медицинской продукции. В Северском районе создают два предприятия по выпуску материалов для реанимации и комплектующих протезов. В Краснодаре планируется производство сшивающих аппаратов, анестезиологических и респираторных медизделий, препаратов для службы крови. Т

Также в краевой столице расширяют выпуск укрывных и шовных материалов для операционных. В Крымском районе строят фармацевтическое предприятие по производству лекарств из натурального растительного сырья.

Инвесторы по итогам 2024 года вложили в развитие фармацевтики региона свыше 1 млрд руб, что на 42,6% больше показателя 2023 года.

Анна Гречко