В Азове задержан местный житель по подозрению в убийстве знакомого

Следователи предъявили 52-летнему жителю Азрва обвинение в причинении тяжких телесных повреждений своему знакомому. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Инцидент произошел 10 марта 2025 года в СНТ «Мичуринец-1» в Азове. В ходе конфликта мужчина нанес удары ножом в область бедра 44-летнему знакомому, который скончался после госпитализации. Уголовное дело было возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). Наказание по этой статье предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.

Фигурант помещен под стражу. Следователи проводят экспертизы и следственные действия для установления всех обстоятельств дела.

Николай Аксенов