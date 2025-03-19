Из украинского плена освобождены четверо военнослужащих из Прикамья

В ходе сегодняшнего обмена поенными между Россией и Украиной были освобождены четверо военнослужащих из Пермского края. Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» уполномоченный по правам человека в регионе Игорь Сапко, из плена вернулись жители Юсьвы, Нытвы, Добрянки и Перми.

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По данным telegram-канала «Комиссаръ», были освобождены военнослужащие Сергей Алехин, Александр Бородулин, Вячеслав Серин и Игорь Кононенко. Всего в ходе российско-украинского обмена 175 военнослужащих были обменены на 175 пленных из ВСУ.