Удмуртия вошла в пилотный проект маркетплейса по продаже имущества банкротов

Удмуртия присоединилась к пилотному проекту маркетплейса под названием «Витрина имущества банкротов» (ВИБ) на сайте kartoteka.ru при «Коммерсанте», сообщает пресс-служба ФНС по республике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

«Это онлайн-витрина сообщений о продаже земли, транспорта, оборудования, дебиторской задолженности банкротов. Витрина имущества банкротов содержит сведения о продаже объектов по всей России»,— указано в сообщении налоговиков. Достоверность данных подтверждают Росреестр, ГИБДД и ФНС.

Помимо Удмуртии, к ВИБ подключены Самарская и Саратовская области, Пермский край и Татарстан. Проект был запущен в апреле 2024 года.