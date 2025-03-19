Конкуренцию действующему губернатору на праймериз составит экс-глава краевого минсельхоза

Президиум регионального политсовета партии «Единая Россия» в Пермском крае выдвинул две кандидатуры для участия в праймериз по выборам губернатора Прикамья. Как сообщает пресс-служба краевого отделения партии, в список вошли действующий глава региона Дмитрий Махонин и бывший министр сельского хозяйства Прикамья Александр Козюков. Господин Козюков занимал должность главы минсельхоза Пермского края с 2017 по 2019 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран фото: пресс-служба прикамского отделения партии "Единая Россия"

фото: пресс-служба прикамского отделения партии "Единая Россия"



Как подчеркнул господин Махонин в своем официальном telegram-канале, его выбор идти на второй срок поддержал Президент России Владимир Путин. «Формирую программу, исходя из новых задач, поставленных передо мной главой государства», - отметил глава региона.

Напомним, 10 марта состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и губернатора Прикамья Дмитрий Махонина. Глава региона доложил об основных итогах развития региона в социальной, промышленной и экономической сферах. В частности, на встрече президент Владимир Путин поддержал намерение Дмитрия Махонина идти на выборы в сентябре.