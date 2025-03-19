Объем ответственного финансирования на Дону достиг 11 млрд рублей

В Ростовской области портфель ответственного финансирования Юго-Западного банка Сбербанка превысил 239 млрд руб., что вдвое больше по сравнению с началом 2023 года. Объем проектов достиг 11 млрд руб., сообщили в пресс-службе банка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ Фото: Илья Галахов, Коммерсантъ

По ее информации, в пятерку регионов-лидеров по объему реализуемых проектов также вошли Краснодарский край (212 млрд руб.), Ставропольский край (9 млрд руб.), Дагестан (4 млрд руб.) и Северная Осетия-Алания (более 1 млрд руб.).

«По итогам прошлого года интерес бизнеса к ответственному финансированию был наиболее высоким на Юге России и Северном Кавказе»,— рассказал председатель Юго-Западного банка Сбербанка Анатолий Песенников.

Он добавил, что уже пятая часть южного кредитного портфеля банка реализуется на принципах ответственного финансирования, особо выделив вклад Краснодарского края и Адыгеи, показавших суммарный рост более чем на 120 млрд руб. за год

Николай Аксенов