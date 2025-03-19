Два жителя Ярославской области попали в списки на обмен

Двое военнослужащих из Ярославской области попали в списки на обмен военнопленными между Россией и Украиной. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Бабуркин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ Фото: Сергей Куликов, Коммерсантъ

«Ъ» сообщал, что сегодня страны провели обмен по формуле «175 на 175». Сейчас российские военнослужащие находятся в Беларуси. Им оказывается помощь, предоставлена возможность связаться с родственниками. По словам господина Бабуркина, в числе возвращающихся есть двое жителей региона. Их родственники обращались к омбудсмену.

«Я переговорил с матерями обоих, они обращались ко мне. Одна подтвердила, что она уже получила информацию о том, что сын в обмене, вторая пока не слышала об этом, и связи пока с ними не было, но это понятно, еще процесс переезда там»,— сказал «Ъ-Ярославль» уполномоченный.

Оба военнослужащих попали в плен еще в 2024 году: один в феврале, второй в июне.

Алла Чижова