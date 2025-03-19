На проект ремонта дренажных штолен в Александровском саду выделили 15 млн рублей

Часть дренажных штолен в Александровском саду находится в аварийном состоянии требует ремонта. Об этом директор муниципального учреждения «Управление инженерной защиты территорий г. Нижнего Новгорода» Евгений Гусев рассказал 19 марта на заседании комиссии гордумы по городскому хозяйству.

На склоне от Чкаловской лестницы до трамплина находятся 12 штолен общей протяженностью 3,2 км. В 70-е годы прошлого века их заменили на железобетонные и больше капитально не ремонтировали. Сейчас эти штольни обследовали и выявили аварийные участки. Строительство новых штолен, по словам Евгения Гусева, обойдется в «девятизначные цифры». Поэтому решено капитально отремонтировать аварийные участки. На проектные работы запланировано 15 млн руб. Стоимость самого ремонта станет понятна после проектирования.

Он добавил, что в дальнейшем необходимо будет ремонтировать все штольни, всего их в городе 47.

Ирина Швецова