Мэрия призвала ярославцев вывесить Знамя Победы 9 мая

Мэрия Ярославля призывает жителей города и организации 9 мая разместить на фасадах жилых и общественных зданий флаги Победы. Для этого «Агентство по рекламе» подготовило правила размещения флагов.

Согласно правилам, если стоять лицом к фасаду, слева должен быть флаг РФ, а справа — «Знамя Победы». Держатель крепится между 1 и 2 этажами, размер полотна — 1500 на 1000 мм. Сроки размещения флагов определены следующие: монтаж до 10:00 дня, следующего перед праздником, а демонтаж — до 18:00 дня следующего после праздника.

Ранее в мэрии сообщали, что улицы города в День Победы украсят более 4 тыс. флагов.

Алла Чижова