Суд взыскал 800 тыс. рублей с челябинца, угрожавшего учительнице

Металлургический районный суд Челябинска взыскал с горожанина 800 тыс. руб. в пользу учителя школы №71. Гражданский иск с требованием выплаты компенсации морального вреда за угрозы причинения тяжкого вреда здоровью направила прокуратура района, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В октябре 2024 года мировой судья судебного участка №1 Металлургического района признал 37-летнего челябинца виновным по ч. 1 ст. 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) и приговорил к 10 месяцам ограничения свободы. Установлено, что в сентябре прошлого года горожанин, явившись в школу, где учатся его дети, принялся оскорблять педагога и угрожать физической расправой.

После инцидента учительница попала в больницу. В прокуратуре подчеркивают, что у педагога не только ухудшилось здоровье, она отказалась от преподавания в классе, где учится ребенок ответчика, в связи с чем потеряла часть заработной платы. Кроме того, в интернете распространилась видеозапись инцидента, получившего большой общественный резонанс, что существенно усилило степень переживаний учителя.

Суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил иск.