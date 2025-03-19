Нижегородской пенсионерке вернули украденный мошенниками миллион

В ЗАТО Саров (Нижегородская область) суд постановил взыскать в пользу местной пенсионерки более миллиона рублей, похищенных телефонными мошенниками. По данным областной прокуратуры, эти средства потерпевший выплатил владелец кредитной карты, которую использовали при хищении денег.

В прокуратуре уточнили, что в июле 2024 года жительница Сарова 1937 года рождения по указанию телефонных мошенников перевела на «безопасный счет» более 940 тыс. руб. В ходе предварительного следствия была установлена личность владельца банковской карты, на которую поступили похищенные средства.

Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с держателя карты похищенных денежных средств и процентов за их использование. Суд полностью удовлетворил иск.

Андрей Репин