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В ХМАО отчим избил ребенка за отказ курить электронную сигарету

В поселке Новоаганск (Ханты-Мансийский автономный округ) отчим жестоко избил ребенка, при этом мать ребенка снимала происходящее на видео, сообщили в СКР по ХМАО.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Все обстоятельства произошедшего устанавливаются следователями. Совместно с органами системы профилактики будут проверены условия, в которых проживает и воспитывается мальчик»,— сообщили в пресс-службе СКР по ХМАО.

Следственный отдел по Нижневартовскому району начал процессуальную проверку по факту избиения. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 117 УК РФ (истязание).

Полина Щуцкая

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