В ХМАО отчим избил ребенка за отказ курить электронную сигарету

В поселке Новоаганск (Ханты-Мансийский автономный округ) отчим жестоко избил ребенка, при этом мать ребенка снимала происходящее на видео, сообщили в СКР по ХМАО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Все обстоятельства произошедшего устанавливаются следователями. Совместно с органами системы профилактики будут проверены условия, в которых проживает и воспитывается мальчик»,— сообщили в пресс-службе СКР по ХМАО.

Следственный отдел по Нижневартовскому району начал процессуальную проверку по факту избиения. По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 117 УК РФ (истязание).

Полина Щуцкая