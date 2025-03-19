В КБР после смерти ребенка завели уголовное дело на врача

В Терском районе Кабардино-Балкарии возбуждено уголовное дело против врача-педиатра, подозреваемой в смерти ребенка из-за неосторожности. Об этом сообщает Следственный отдел Майского района СК РФ по КБР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с апреля 2024 года врач-педиатр, находясь в отпуске по уходу за ребенком, незаконно оказывала платные медицинские услуги без лицензии и статуса индивидуального предпринимателя. В сентябре того же года к ней обратилась жительница Терека с больным сыном 2022 года рождения. Врач поставила неправильный диагноз, назначила лекарства, после чего состояние ребенка резко ухудшилось, и он умер.

Врач подозревается в нарушении профессиональных обязанностей (статья 109 УК РФ, часть 2). Следствие продолжает сбор доказательств.

Николай Аксенов