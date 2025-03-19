Михаил Астапов переизбран ректором КубГУ
Михаил Астапов переизбран на должность ректора Кубанского государственного университета. Выборы состоялись 18 марта путем тайного голосования, на котором кандидатура руководителя учреждения получила поддержку подавляющего большинства участников, сообщает пресс-служба КубГУ.
Фото: Евгений Киселев
Ректор возглавляет Кубанский государственный университет с ноября 2008 года. Его руководство вузом продолжится уже более 17 лет.
Ранее в КубГУ прошла церемония вручения премии «Студент года», участниками которой стали учащиеся, достигшие значительных успехов в различных областях. Конкурс проводился по десяти номинациям.
По словам господина Астапова, кждый из студентов получил уникальный знак с порядковым номером, свидетельствующим о том, что они навсегда вошли в историю университета.
Мероприятие было организовано в формате бала с особой программой и дресс-кодом.