В Ростове уровень износа тепловых сетей достиг 52%

В Ростове-на-Дону уровень износа тепловых сетей достиг 52% при их общей протяженности 436 км. В 2025 году компания «Ростовские тепловые сети» планирует выделить 286 млн руб. на модернизацию трех участков, сообщила пресс-служба правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В городе запланирована реконструкция более 2,3 км теплосетей. Работы будут проводиться на проспекте Коммунистическом, улице Малюгиной/первом Журавлева, улице Добровольского и улице Толмачева. Часть средств планируется привлечь из Фонда национального благосостояния.

Ранее на встрече с руководителем дирекции по энергетике ПАО «Лукойл» Алексеем Шашиным заместитель губернатора Ростовской области Владимир Ревенко сообщил, что в Волгодонске уровень износа теплосетей составляет 61% при протяженности 211 км.

Николай Аксенов