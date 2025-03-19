Задержан подозреваемый в более 20 кражах на миллион рублей из строящихся домов

В Ростовской области задержан 38-летний мужчина, который подозревается в более 20 случаях кражи из строящихся домовладений. Общая стоимость украденного имущества превышает 1 млн руб. Об сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Сотрудники уголовного розыска ГУ МВД России по Ростовской области совместно с коллегами из ОМВД России по Аксайскому району задержали злоумышленника в Сочи и доставили в Аксай. Он обвиняется в совершении серии краж газовых отопительных котлов и электрических водонагревательных бойлеров в семи населенных пунктах Аксайского района: в станицах Грушевской и Мишкинской, в поселках Российский, Щепкин, Октябрьский и Темерницкий, а также в х. Большой Лог.

Фигурант передвигался на автомобиле «ГАЗель», в строящиеся дома он проникал в отсутствие хозяев. Украденное он разбирал на запчасти и продавал через интернет. При обыске у задержанного правоохранители изъяли часть украденного имущества — электрический бойлер, моторы для насосов, редукторы, подшипники, фильтры, манометр, электромотор, переключатели и три мобильных телефона.

Следственный отдел ОМВД России по Аксайскому району расследует в отношении фигуранта уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Снежана Стодольская