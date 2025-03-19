Прием заявок на программу «Герои. Нижегородская область» продлили до 31 марта

Нижегородские власти продлили до 31 марта прием заявок на участие в региональном аналоге федеральной программы «Время героев». По данным областного правительства, к 15 марта желание принять участие в программе «Герои. Нижегородская область» проявили более 1,3 тыс. человек.

По словам замгубернатора Андрея Гнеушева, срок приема заявок увеличен по просьбе участников СВО, которые не успевают сделать это, так как находятся в зоне боевых действий.

После завершения этапа регистрации участников ждет тестирование, запланированное на 3-6 апреля.

Как писал «Ъ-Приволжье», по итогам годового обучения по программе «Герои. Нижегородская область» ее участники получат дипломы о профессиональной переподготовке и возможность трудоустройства на руководящие должности в органах власти, государственных компаниях и коммерческих организациях.

Андрей Репин