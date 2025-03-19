Количество клиентов Волго-Вятского банка Сбера превысило 12 млн человек

На 1 января 2025 года количество розничных клиентов Волго-Вятского банка Сбербанка превысило 12 млн человек, сообщает пресс-служба финорганизации. 85% из них активно используют мобильное приложение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сбер Фото: Сбер

Количество подростков, пользующихся детской «СберКартой», превысило полмиллиона, увеличившись в 1,5 раза. Сейчас клиентами являются свыше 1,1 млн молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет.

При этом количество пользователей подписки СберПрайм превысило отметку в 2,3 млн. Банк установил 100 тыс. био-терминалов, число платежей с помощью улыбки превысило 1,3 млн.

«Три четверти населения регионов пользуются сервисами банка. В этот День клиента благодарю каждого за доверие и за то, что позволяете нам быть частью ваших ежедневных дел. Наша главная цель — создавать условия, в которых можно легко достигать своих целей, будь то покупка недвижимости, образование детей или развитие бизнеса. В прошлом году банк обновил программу лояльности СберСпасибо и подписки. Пользователи сервисов сэкономили 19 млрд руб. Количество пользователей СберПрайма выросло в 2,5 раза. Мы работаем над новыми технологиями и улучшением дистанционных сервисов: уже более 90% потребительских кредитов и 70% вкладов оформляются онлайн»,— председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Александр Анащенко.