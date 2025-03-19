В Ростовской области в 2025 году построят девять школ и два детских сада

В 2025 году в Ростовской области планируется завершить строительство двух детских садов и девяти школ, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

По его информации, в этом году завершат строительство детских садов на 320 мест в Новочеркасске и Ростове. Девять школ достроят в Ростове, Батайске, Аксайском и Красносулинском районах, что добавит почти 10 тыс. новых учебных мест.

Продолжится капитальный ремонт 49 школ и детских садов в 31 муниципалитете области на сумму более 13 млрд руб. В согласовании проектов участвуют родители и школьники.

Губернатор подчеркнул, что объемы работ беспрецедентны, и каждый подрядчик должен выполнять свои обязательства, министерство строительства и главы местных администраций контролировать сроки и качество выполнения работ, а министерство образования — вовремя оснащать строящиеся объекты.

Тат Гаспарян