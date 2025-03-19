Суд приговорил отца девочки, устроившей стрельбу в Брянской гимназии

Брянский суд приговорил к одному году и восьми месяцам исправительных работ Дмитрия Афанаскина — отца девочки, устроившей стрельбу в городской гимназии. Ему также запретили на два с половиной года покупать или хранить огнестрельное оружие. Мужчину признали виновным в небрежном хранении оружия, что повлекло смерть двух лиц (ч. 2 ст. 224 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чернов, Коммерсантъ Фото: Александр Чернов, Коммерсантъ

Суд проходил в закрытом режиме в судебном участке №4 Бежицкого судебного района Брянска. Как указала областная прокуратура в своем Telegram-канале, Дмитрий Афанаскин не обеспечил сохранность и безопасность хранения охотничьего ружья «Бекас-3» по месту жительства. Это привело к смерти двух человек, еще четыре получили ранения.

Всего по делу признали потерпевшими 27 человек, включая детей. С учетом того, к каким последствиям привело преступление, прокурор запрашивал для отца девочки полтора года колонии-поселения. Дмитрий Афанаскин не признал вину, его защита планирует обжаловать приговор.

Стрельба в брянской гимназии №5 произошла в декабре 2023 года. 14-летняя девочка смогла пронести ружье в тубусе, застрелила свою одноклассницу и выстрелила в других учеников. Затем она покончила с собой. Следствие считало, что причиной происшествия стал конфликт между одноклассницами. В рамках уголовного дела также была арестована охранница и глава ЧОПа, охранявшего учебное заведение.

Никита Черненко