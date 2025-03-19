В Тольятти директора магазина наказали за незаконную продажу SIM-карт
В Тольятти Роскомнадзор оштрафовал директора продуктового магазина за то, что один из продавцов продавал SIM-карты без заключения дилерского соглашения с оператором связи. Об этом сообщили в прокуратуре Центрального района.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
В отношении директора было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 13.29 КоАП РФ «Заключение от имени оператора связи договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи лицом, не имеющим полномочий от оператора связи на заключение такого договора».
В итоге региональное управление Роскомнадзора признало мужчину виновным и назначило ему штраф в размере 30 тыс. руб.