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В Тольятти директора магазина наказали за незаконную продажу SIM-карт

В Тольятти Роскомнадзор оштрафовал директора продуктового магазина за то, что один из продавцов продавал SIM-карты без заключения дилерского соглашения с оператором связи. Об этом сообщили в прокуратуре Центрального района.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В отношении директора было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 13.29 КоАП РФ «Заключение от имени оператора связи договора об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи лицом, не имеющим полномочий от оператора связи на заключение такого договора».

В итоге региональное управление Роскомнадзора признало мужчину виновным и назначило ему штраф в размере 30 тыс. руб.

Алексей Алексеев