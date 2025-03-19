СК проводит проверку по факту ДТП с двумя автобусами в Ростове

В Ростове-на-Дону следователи начали проверку опубликованной в СМИ информации о произошедшем 19 марта ДТП с участием двух пассажирских автобусов, в котором пострадало 8 человек. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СУ СК по Ростовской области Фото: СУ СК по Ростовской области

«В целях проверки всех обстоятельств произошедшего, а также безопасности оказываемых услуг по перевозке пассажиров следственным отделом по Железнодорожному району города Ростов-на-Дону следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области организовано проведение доследственной проверки»,— сказано в сообщении ведомства.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Николай Аксенов