Сегодня, 19 марта, в Казани состоится крупнейший ифтар (вечернее разговение) в России в месяц поста Рамадан. Религиозное мероприятие, которое состоится на площадке «Казань Экспо» соберет 13 тыс. верующих. Об этом сообщает «РИА Новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сегодня в Казани состоится крупнейший в России ифтар

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Сегодня в Казани состоится крупнейший в России ифтар

Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

По словам главы Духовного управления мусульман Республики Татарстан (ДУМ РТ) Камиля Самигуллина, в числе участников ифтара будут те, кто задействован в специальной военной операции, а также религиозные, общественные, культурные и государственные деятели.

Для организации мероприятия привлечены 800 волонтеров, возраст которых варьируется от 16 до 70 лет.

Также глава ДУМ РТ отметил, что ифтар проводится на бесплатной основе для всех желающих.

«Билеты на данное мероприятие можно получить в мечетях, мухтасибатах районов республики или в резиденции ДУМ РТ в Казани», — сказал господин Самигуллин.

Артём Дергунов