В Самаре летом заменят 50 км тепловых сетей

Самарский филиал «Т Плюс» отремонтирует 29 км тепловых сетей в Самаре. С учетом устранения дефектов после температурных и гидравлических испытаний энергетики заменят 50 км трубопроводов в текущем году. Об этом сообщили в «Т Плюс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Подготовка теплосетевых коммуникаций начнется еще до окончания отопительного сезона»,— говорится в сообщении.

В начале апреля специалисты проверят участки теплосети водогрейной котельной 116 км в Куйбышевском районе, в середине апреля — все четыре тепломагистрали Самарской ТЭЦ.

Летом масштабные перекладки планируются на внутриквартальных коммуникациях. К примеру, в районе ул. Стара-Загора и ул. XXII Партсъезда реконструируют 5 км тепловых сетей с обновлением теплокамер и запорной арматуры.

В компании пообещали смонтировать все необходимые ограждения, при необходимости построить переходные мостики, проложить временные трубопроводы для сохранения горячего водоснабжения.

Сабрина Самедова