Эксперт: в Ростове-на-Дону выросли продажи жилья за наличный расчет

В Ростова-на-Дону впервые за 11 лет отмечается рост продаж жилой недвижимости за наличный расчет. Об этом на круглом столе «Рассрочка – царица продаж 2025», который прошел в рамках Российской строительной недели, рассказал коммерческий директор ростовской СК10 Валерий Чайка. По его словам, доля сделок с использованием наличных средств на объектах девелопера составляет 31%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Плотникова, Коммерсантъ Фото: Мария Плотникова, Коммерсантъ

Участвующие в круглом столе застройщики рассказали, что активно используют инструмент рассрочки в реализации собственных проектов. У одних компаний она приближается к 70%, у других — не превышает 20%. По словам господина Чайки, доля рассрочки в проектах СК-10 всего 14%. «Злоупотребление этим инструментом, по моему мнению, может привести к задержке сроков сдачи объектов в эксплуатацию»,— подчеркнул представитель застройщика.

В то же время, по словам директора по продажам компании G3 Group Андрея Петухова, на 1 января 2025 года общая сумма вкладов физических лиц в России составила 57,25 трлн руб., и если бы часть этих сбережений закладывалась в первоначальные взносы при приобретении недвижимости — это снизило бы риски как для застройщиков, так и для покупателей.

Увеличение количества сделок благодаря использованию рассрочки, а также доли покупателей, которые выбирают этот инструмент, отмечает коммерческий директор ГК «Инко» Ольга Гасанова. По ее словам, прирост по итогам 2024 года составил 50%.

«Клиентов привлекают минимальный первоначальный взнос и посильные ежемесячные платежи. Рассрочка — инструмент, который позволяет быстро закрыть сделку, но важно оценивать реальные финансовые возможности клиента и вероятность получения им ипотеки через какое-то время»,— говорит госпожа Гасанова. При этом, по ее словам, обязательным элементом становится страхование на весь период действия рассрочки.

Василий Хитрых