В Октябрьском задержан подозреваемый в поджоге комнаты в общежитии

Полиция задержала 44-летнего жителя Октябрьского, которого подозревают в поджоге комнаты в общежитии на улице Академика Королева, сообщает пресс-служба управления МВД по Башкирии.

По словам потерпевшей, ее комнату поджег сосед. Опасаясь за свою жизнь, она залезла на карниз окна и сидела там до приезда спасателей. Пожар охватил не только жилую комнату, но и общую секцию, где расположены комнаты соседей.

У пострадавшей обнаружены ожоги, ей оказана первая медицинская помощь.

Полицейские допрашивают задержанного.

Майя Иванова