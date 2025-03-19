Экс-директор школы в Башкирии оштрафована на 400 тысяч рублей

Давлекановский районный суд вынес приговор бывшему директору школы, сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии. Она признана виновной в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и получении взятки (чч. 1 и 2 ст. 290 УК РФ). Суд оштрафовал ее на 400 тыс. руб., лишив права занимать организационно-распорядительные и административно-хозяйственные должности в государственных и муниципальных учреждениях сроком на два года.

Как установлено судом, в 2019 году директор школы была оштрафована на 20 тыс. руб. за нарушение лицензионных требований. Она потребовала от троих подчиненных часть полученных стимулирующих выплат для погашения штрафа. Педагоги передали ей деньги. Кроме того, обвиняемая в 2019-2020 годах получала от пяти учителей взятки в виде части начисляемых им премий за «общее покровительство по службе и обеспечение дальнейшего премирования», отмечается в сообщении.

На имущество осужденной наложен арест.

Майя Иванова