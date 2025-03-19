Конкурсный управляющий нижегородской компании задержан ФСБ

В Нижнем Новгороде сотрудниками ФСБ задержан конкурсный управляющий одной из местных компаний. Его подозревают в причастности к коммерческому подкупу в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело.

По данным ФСБ, задержанный незаконно требовал более 3,5 млн руб. от учредителя компании, находящейся в процедуре банкротства.

В региональном управлении СКР уточнили, что взамен на денежное вознаграждение он был готов оказать содействие в увеличении сроков выставления на торги имущества предприятия и обещал обеспечить подписание кредитором договора уступки аффелированному лицу права требования задолженности.

Следователи проводят комплекс следственных действий и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Андрей Репин